Oprichters De Berkenhof waren klaar met reguliere ouderenzorg

Neem deze twee ingrediënten in een klein dorp: het ontbreken van woonruimte voor zorgbehoevende ouderen en een leegstaand gebouw. Koppel die twee aan elkaar en verbouw de boel zelf om de huur voor iedereen betaalbaar te houden.

Zo ontstonden in Kerkenveld, Halvelte, Ansen en onlangs in Fort kleinschalige woonzorg gebouwen voor ouderen van De Berkenhof. Een idee van twee Drentse dames die het wel gehad hadden met het reguliere verzorgingstehuis."We komen zelf uit de zorg en zagen steeds meer managementlagen, steeds meer administratie en steeds minder handen aan het bed en tijd voor ouderenzorg. Dat wilden wij anders", zeggen oprichters Meta Kroon en Jacqueline Smit.De beide dames voegden de daad bij het woord en kochten zes jaar geleden een leegstaand restaurant in Kerkenveld. Beide echtgenoten verbouwden met een legertje aan collega's het pand en de eerste kleinschalige woonzorgvoorziening was geboren.Smit: "Ons doel is om de bewoners zo lang mogelijk zoveel mogelijk zelf te laten doen. Als je alles uit handen neemt ontneem je ze het eigen initiatief en doen ze het het ook niet meer. Daar waar ze hulpbehoevend zijn bieden wij die hulp, tot aan palliatieve zorg aan toe als iemand in de laatste fase van het leven terecht is gekomen."Het bleef niet bij Kerkenveld. Ook in de dorpen Ansen, Havelte en onlangs Fort deed zich het tweeledige probleem voor: er is geen woonzorgvoorziening voor hulpbehoevende ouderen en er is een leegstaand gebouw.Inmiddels is er een De Berkenhof in het oude gemeentehuis van Havelte en in twee oude scholen in Ansen en Fort. Fort moest niet alleen helemaal over de kop maar er moest ook flink worden bijgebouwd. Opnieuw deden Kroon en Smit samen met hun mannen veel zelf.Kroon: "Dat is voor ons een manier om de huur lag te houden. Iedereen ook met een klein budget kan hier wonen. Je kunt huursubsidie krijgen." Lijkt deze woonvorm op een soort hotel? Kroon lacht. "we verlenen hier veel meer zorg en ook persoonlijker dan op andere plekken maar het is zeker geen hotel."Fort is blij met de woonzorg-vorm. Dorpshuis de Snikke zat al vast aan de oude school en dat hebben Kroon en Smit zo gelaten. "Bewoners kunnen gewoon binnendoor naar het dorpshuis. Biljartje leggen, eventuele darten. Goed voor de contacten met het dorp."