Alfa-college Hoogeveen ondertekent contract 'Volta2020' voor grootschalige verbouwing Het Alfa College aan de Voltastraat in Hoogeveen (foto: Google Maps)

Met een handtekening onder het contract heeft het Alfa College in Hoogeveen vandaag opdracht gegeven voor een grootschalige verbouwing. De locatie aan de Voltastraat zal een flinke metamorfose ondergaan.

De directie van het Alfa College spreekt van 'een project met een aantal unieke facetten.' Zo wordt er ingezet op circulair bouwen en het uitgangspunt dat de school in 2020 aardgasloos is. Met circulair bouwen wordt onder meer bedoeld dat materialen opnieuw worden gebruikt en dat er efficiënter gebruik wordt gemaakt van beschikbare grondstoffen en materialen.



Volta2020

Regiodirecteur Jan Berend van der Wijk kijkt uit naar de verbouwing: "We zijn al enkele jaren bezig met de plannen voor Volta2020, zoals we dit plan hebben genoemd. Er komen onder meer ruimtes voor projectonderwijs en flexibel in te richten lokalen. Een omgeving, waarin beroepspraktijk en leren steeds meer in elkaar overvloeien."



Het ontwerp is mede tot stand gekomen met de hulp van de studenten. "We hebben ze gevraagd naar hun mening. Ook de studenten zullen tijdens de bouw betrokken blijven." De school gaat tijdens de bouwfases steeds bekijken op welke manieren studenten kunnen leren van het bouwproject. "Gedacht wordt aan beroepenvoorlichting op de bouwplaats en een dagje meelopen met medewerkers op de werkvloer. Via social media en de website van de school kan iedereen de metamorfose van dichtbij volgen", aldus Van der Wijk.



Sloop

Het oudste gedeelte van de school dateert uit de jaren '60 van de vorige eeuw en zal grotendeels gesloopt worden. Het onderwijs gaat tijdens de renovatie door. "Dat vergt een nauwe samenwerking, denk alleen maar aan interne verhuizingen en de roostering", laat directeur Klaas Graveland van HuneBouw uit Hoogeveen weten. Zijn onderneming gaat de bouwwerkzaamheden uitvoeren.



De school gaat extra investeringen om CO2-uitstoot te verminderen. Zo worden er zonnepanelen aangebracht die hoofdzakelijk de eigen energie gaan opwekken voor de warmtepompopstellingen.



De verbouwing begint op 23 januari 2019.