Bargermeer kiest morgen geen nieuw bestuur

De ledenvergadering voor een nieuw te kiezen bestuur voor buurt- en huurdersvereniging Bargermeer gaat niet door. De bijeenkomst was gepland voor morgenavond.

Het interim-bestuur, dat sinds april aan het roer staat, heeft de vergadering afgeblazen. Een heikel punt hierin voor hen is het ontbreken van de boekhouding.Deze boekhouding is volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) in handen van de politie. "Het onderzoek loopt en richt zich op de boekhouding."Het interim-bestuur heeft tegen het oude afgezette bestuur aangifte gedaan van fraude, diefstal en verduistering. Het oude bestuur spreekt dit tegen. Het interim-bestuur zegt geen nieuw bestuur te kunnen kiezen als er geen duidelijkheid is over het onderzoek van het OM en de boekhouding.In de wijk Bargermeer is het al een tijd onrustig. In april werd het voormalig bestuur door middel van een ledenvergadering afgezet. Destijds is er een interim-bestuur gekozen. Beide voorzitters van zowel het afgezette bestuur als het interim-bestuur hebben al jaren ruzie, er is veel onderhuidse spanning in de wijk.Ook is het clubgebouw 't Bargermeertje twee weken lang bezet geweest door een actiecomité, dat zich naar eigen zeggen inzet voor een volwaardig clubgebouw. Ook willen zij dat het buurtgebouw weer open gaat. Inmiddels is het gebouw op gezette tijden weer geopend en wordt het weer verhuurd.Tijdens een kort geding op 17 oktober zijn er afspraken gemaakt tussen beide partijen in de rechtbank. Een van de afspraken was een algemene ledenvergadering voor 14 november, maar deze is dus afgezegd.De gemeente Emmen laat in een reactie weten op de hoogte te zijn van de afgeblazen ledenvergadering. "Wij blijven het op de voet volgen, want we maken ons nog steeds zorgen over de wijk.""Het OM is druk bezig met het onderzoek naar de boekhouding. We verwachten dat hier op niet al te lange termijn duidelijkheid over komt. Hopelijk wordt die uitkomst gerespecteerd en kunnen ze naar de toekomst kijken", aldus een woordvoerder.