Assenaren mogen stemmen op ontwerp nieuw Koopmansplein

Assenaren mogen volgend jaar een stem uit brengen op hun favoriete ontwerp voor een nieuw Koopmansplein. De gemeente gaat vijf ontwerpbureaus vragen een schets te maken voor het stadshart van Assen.

Dit jaar werd aan de bevolking van Assen gevraagd om met ideeën te komen voor het plein en daar is massaal gehoor aan gegeven. De gemeente kreeg maar liefst 600 ideeën en complete ontwerpen opgestuurd. Uit die ideeën zijn 18 ‘puzzelstukjes’ gekomen die morgenavond door omwonenden, ondernemers en andere Assenaren worden besproken en in volgorde van belangrijkheid gezet.“Het is de bedoeling dat deze mensen de sfeer en ambitie die wij met dit plein hebben meebepalen. Het is de bedoeling dat we tot een gezamenlijke ‘feel’ komen over welke kant het op moet met het Koopmansplein. Denk bijvoorbeeld aan het stationsgebied. Heel veel mensen vinden dat echt kwaliteit uitstralen. Een plein met stedelijke allure”, aldus wethouder Roald Leemrijse.Of de panden rondom het Koopmansplein ook mee worden genomen is nog niet duidelijk. In het verleden werd bijvoorbeeld gesproken om winkelcentrum 't Forum open te breken. "Er zijn wel volop gesprekken met vastgoedpartijen rondom het plein. Als er wat dat betreft iets gaat veranderen zullen de ontwerpers dat meenemen", aldus Leemrijse.De bevindingen van morgenavond worden vastgelegd in een Programma van Eisen waarmee de ontwerpers aan de slag kunnen. In de zomer van 2019 zullen de ontwerpen worden voorgelegd aan de Assenaren. Of dit digitaal gebeurt of via een stembiljet is nog niet duidelijk. De gemeenteraad neemt op 20 december een beslissing over het traject.