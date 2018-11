Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











​Gullit, Pelé en Ronaldo schieten Emmen naar eerste eDivisie-zege Luuk Jans wint zijn eerste duel in de eDivisie (foto: RTV Drenthe)

Met Johan Cruijff en Ruud Gullit in de basis heeft Luuk Jans met FC Emmen zijn eerste wedstrijd in de eDivisie gewonnen. Tegen VVV-Venlo werd het over twee duels 3-2 voor FC Emmen.

Jans won het eerste duel met 1-0 dankzij een doelpunt van Pelé. In de tweede wedstrijd ging FC Emmen met een 0-2 voorsprong de rust in dankzij goals van Ruud Gullit en Ronaldo. VVV knokte zich na rust echter terug in de wedstrijd. Het werd uiteindelijk 2-2.



eDivisie

Omdat FC Emmen eredivisie speelt, doet de club ook mee in de eDivisie: een competitie waarin E-sporters de videogame FIFA spelen. Alle eredivisieteams worden verdeeld over drie poules. De beste twee teams plaatsen zich voor de knock-outfase van de competitie. Voor de nummers 3 en 4 van elke poule is er nog een herkansing.



FC Emmen is ingedeeld in een poule met ADO Den Haag, Ajax, Heracles, FC Utrecht en VVV-Venlo. De wedstrijden worden elke dinsdag, woensdag en donderdag gespeeld.



Voetballegendes

De E-sporters kunnen zelf hun team samenstellen. Daarbij kunnen ze ook spelers uit het verleden opstellen. Daarom hulden legendes als Pelé, Gullit en Ronaldo zich voor de gelegenheid in het rood-wit.