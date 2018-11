Overlijden stripboekheld Stan Lee raakt ook Drentse liefhebbers

Een trieste dag voor stripliefhebbers over de hele wereld: icoon Stan Lee overleed gisteren op 95-jarige leeftijd. De miljoenen lezers van zijn kleurrijke creaties, uitgegeven door Marvel Comics, komen overal vandaan. Ook uit Drenthe, bewijst Celien Holkamp uit Havelte.

Holkamp, bekend op Instagram onder haar naam @dutch_ladydeadpool, geeft aan dat het nieuws hard aankomt bij haar. "De Amerikaan Stan Lee heeft met zijn Marvel Comics een wereld gecreëerd waar we even gek kunnen doen."Holkamp doet aan cosplay, een hobby waar deelnemers hun eigen kostuums en accessoires maken. "Die zijn dan gebaseerd op hun favoriete karakter uit een strip, tekenfilm of film." De liefhebbers blijven niet alleen in hun eigen huis met de creaties. "We bezoeken dan in de kleding bijeenkomsten, doen mee aan activiteiten of gaan naar ziekenhuizen om kinderen te bezoeken."Holkamp is gek op de creaties van Stan Lee. "Hij heeft de wereld van stripboeken gebracht waar die nu is. Lee gaf de superhelden iets menselijks mee en dat maakt het heel tof. Je kunt je er mee vergelijken. Ik ben fan van Spider-Man, Captain Hulk en Lady Deadpool." Als dat laatste karakter is ze veel op social media te zien.Op 24 november gaat Holkamp naar de Dutch Comic Con in Utrecht. "Daar kijk ik ontzettend naar uit! Je hebt dan echt lol met elkaar en je leeft je helemaal in deen je kunt even helemaal ontsnappen uit de dagelijkse wereld. Het geeft een stoer gevoel."