Max Verstappen kiest voor Zandvoort

Max Verstappen ziet het liefst dat de Formule 1 naar Zandvoort gaat. Hij zegt dat in een interview met FHM.

"Ik zou gaan voor Zandvoort, omdat dat meer voor raceauto's is, de motorcoureurs zouden altijd zeggen Assen", antwoordde Verstappen op de vraag wat zijn favoriete circuit is.Zandvoort en het TT Circuit in Assen zijn allebei in de race om de Formule 1 binnen te halen. Het TT Circuit kondigde vorige week aan het circuit in ieder geval geschikt te maken voor Formule 1 races.Zandvoort zegt een brief van de Formule 1-organisatie te bezitten met een concreet voorstel om in 2020 een grand prix te organiseren.