Vogelkijkhut op wielen als afscheidscadeau Met de mobiele vogelkijkhut kan eenvoudiger de vogelstand worden bijgehouden (foto: RTV Drenthe/Josien Feitsma)

De Broekstreek in Midden-Drenthe heeft er een nieuw speeltje bij. Samen met de Agrarische Natuurvereniging (ANV) heeft de regio geïnvesteerd in een vogelkijkhut om het boeren en buurtbewoners makkelijker te maken vogels in de omtrek te meten. Nuttig én een opmerkelijke verschijning.

Geschreven door Josien Feitsma

“Er werden in de veenkoloniën en rond Westerbork wel maatregelen genomen om voor meer weidevogels te zorgen door bijvoorbeeld akkerranden aan te passen, maar het resultaat werd niet geteld. Ik kwam erachter dat er geen telsysteem was, maar ook geen mogelijkheid om vanuit iets te tellen zonder dat de vogels je telkens zien bewegen en wegvliegen. Toen dacht ik: we hebben een mobiele vogelkijkhut nodig”, legt initiatiefnemer Bert Wiekema uit.



Verbetering biodiversiteit

Het tellen is volgens hem noodzakelijk om vooruitgang van de verschillende vogelsoorten terug te koppelen aan de overheden. “Met het tellen boek je resultaat en met het resultaat kun je weer naar de provincie en de overheid om te zeggen: ‘wij scoren’. Als je scoort zijn zij weer bereid meer geld te investeren en daardoor wordt ook weer de biodiversiteit in de hele agrarische sector verbeterd.”



Afscheidscadeau

Wiekema legde zijn idee voor aan zijn toenmalige werkgever. Als afscheidscadeau wilde de ANV wel een bijdrage leveren. De Broekstreek zag het initiatief ook wel zitten en sloot aan met plannen om het laatste geldbedrag bij elkaar te sprokkelen. Zo wordt een deel van de 3.000 euro gefinancierd door MOEK (Mooi op Eigen Kracht) van de gemeente Midden-Drenthe, waar inwoners een beroep op kunnen doen, en door Energiecoöperatie Coöperatie Broekstreek. “Je ziet dat bij De Broekstreek al jarenlang een goede samenwerking is tussen alle partijen. Ook om het laatste geld bij elkaar te halen merkte je echt de betrokkenheid. Dat was zo geweldig!”



Op wielen

De kijktoren is op wielen gezet, zodat het makkelijker door de omgeving kan worden versleept. Maar volgens Wiekema is dat niet de belangrijkste reden: “Je hebt een kans dat het door vandalisme erg snel vernield wordt. Ik dacht, als we een mobiele variant hebben waarmee je ook vogels vanuit verschillende gezichtsvelden kunt bekijken, dat maakt het dan veel makkelijker.”



Enthousiast

Vandaag wordt de mobiele vogelkijkhut gepresenteerd aan de ANV en bewoners van De Broekstreek. Bertus Vos van ANV De Broekstreek heeft de kijkhut in beheer en is razend enthousiast. “Het is niet voor niets dat hij in deze omgeving terecht is gekomen. We hebben hier nog veldleeuweriken en patrijzen en we willen graag die dieren de kans bieden hier te blijven en uit te breiden.”



De eerste van Drenthe

De mobiele vogelkijkhut is door een Belgische fabrikant in elkaar gezet en is één van de eerste in Nederland. Naast het comfortabel spotten van vogels mogen mensen in de buurt hem ook gebruiken voor wildobservaties en natuurfotografie. De voorwaarde is dat het bouwwerk niet voor de jacht wordt gebruikt.



Bij Bertil Zoer van Stichting Het Drentse Landschap was deze Drentse mobiele variant van een vogelkijkhut nog niet bekend. “Het zou heel goed de eerste van Drenthe kunnen zijn. Met name voor agrarische natuur is zoiets interessant, omdat je het makkelijk over vlak land kunt verplaatsen. Misschien is het wel iets om vaker naar te kijken. Het heeft zeker onze interesse gewekt.”