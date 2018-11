Deel dit artikel:













Vivianne Miedema met Oranje Leeuwinnen opnieuw naar WK voetbal Vivianne Miedema (foto: ANP)

VOETBAL - De Oranje Leeuwinnen hebben zich vanavond, voor de tweede keer in de geschiedenis, voor het WK voetbal geplaatst. Ze speelden in de laatste play-off wedstrijd in en tegen Zwitserland met 1-1 gelijk. Spits Vivianne Miedema uit Hoogeveen was verantwoordelijk voor de enige Nederlandse treffer. Vrijdag in Utrecht won Oranje de eerste onderlinge ontmoeting met 3-0.

Geschreven door Karin Mulder

Miedema mocht vanavond, net als in Utrecht, in de basis starten. Al na zeven minuten moest Oranje het met tien vrouwen stellen. Anouk Dekker werd met rood van het veld gestuurd, nadat ze de doorgebroken Bachmann neerhaalde. Maar ondanks het overtal van de Zwitserse vrouwen, bleef het tot de rust 0-0.



Miedema haalt uit: 0-1

In de tweede helft was het Miedema die in de 51e minuut de score opende. Via Van de Sande en Martens kwam de bal bij de Hoogeveense spits die met links hard uithaalde. Het is haar 53e goal voor Oranje in 68 interlands.



Cumba Saul maakt gelijk: 1-1

Cumba Saul maakte in de 70e minuut nog de gelijkmaker voor Zwitserse vrouwen. Maar daar bleef het bij in Schaffhausen. In het stadion zaten ruim 5.000 toeschouwers.



Zes minuten voor tijd werd Miedema nog gewisseld voor Renate Jansen.



WK Frankrijk 2019

Het wereldkampioenschap voetbal is komende zomer in Frankrijk. Het is meteen het kwalificatie-toernooi voor de Olympische Spelen van Tokyo in 2020.



WK Canada 2015

In 2015 plaatste Oranje zich voor het eerst voor het WK. In Canada werden de Nederlandse vrouwen in de achtste finales uitgeschakeld door Japan.