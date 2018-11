Raad mist concrete plannen in begroting Tynaarlo

"Wilt u niet te veel?", zei zelfs coalitiepartij ChristenUnie vanavond tijdens de raadsbegroting van de gemeente Tynaarlo. De politieke partij verkondigde daarmee de mening van meer politieke partijen.

Vanavond werd voor het eerst de begroting besproken van het nieuwe college, waarvan Leefbaar Tynaarlo de grootste partij is. De meest gehoorde uitspraak was dat het college nog geen keuzes maakt."U gaat van alles onderzoeken en mensen met elkaar in contact brengen, maar er gebeurt nog weinig", zei fractievoorzitter Koos Dijkstra van de PvdA. "Er zitten gaten in de begroting", zei ook Henny van den Born, van coalitiepartij ChristenUnie. "Die gaten zijn allemaal dicht gewerkt met een zogeheten PM. Ofwel: niet vergeten dat er nog kosten aankomen."Er staan veertien PM-posten in de begroting van de gemeente. PM staat voor post-memorie; ter herinnering. Dat betekent dat de gemeente er wel geld aan wil besteden, maar nog niet weet hoeveel. De gemeente Tynaarlo moet bijvoorbeeld nog geld beschikbaar stellen voor het groot onderhoud aan het gemeentehuis, het aanleggen en verbeteren van fietspaden en ook het aanpakken van het centrum van Zuidlaren.Vooral VVD-er Nina Hofstra, oud-wethouder en tegenwoordig fractievoorzitter, was kritisch: "Het college maakt geen keuzes, maar stapelt alle wensen bij elkaar op en kijkt dan of we in het rood staan. Wat gaan jullie minder doen dan in 2018?"Die vraag werd veel gesteld door de partij, die de begroting uiteindelijk - als enige politieke partij - niet goedkeurde. Wethouder Henk Lammers was er helder over: "We doen alleen maar meer." Het college wil meer in gesprek met burgers en laat daardoor expres nog wat gaten vallen in de begroting.Of zoals coalitiepartij Leefbaar Tynaarlo het verwoordt: "De ambities zijn nog niet helemaal uit de verf gekomen, maar er is nog tijd om zaken bij te stellen."Over een aantal zaken wilde de raad al wel meer duidelijkheid, zoals een vernieuwd fietspad aan de Hoofdweg in Eelde. De wethouder zei bezig te zijn met plannen voor een fietssnelweg en wil deze plannen tegelijk voorleggen aan de raad. De motie kreeg te weinig stemmen.In totaal waren er dertien moties en vijf amendementen. Zo wil de raad wil meer geld voor beweegpleinen (aangenomen), er moeten nestkastjes komen voor mezen,want die eten de eikenprocessierups 'voor ontbijt, lunch en diner' (aangenomen) en er moet meer geld komen voor museum De Buitenplaats (verworpen).