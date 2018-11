Tynaarlo wil trilsensoren om aardbevingen te monitoren

De gemeente Tynaarlo onderzoekt de mogelijkheid om trilsensoren te plaatsen om toekomstige aardbevingen te kunnen monitoren. Dat zei burgemeester Marcel Thijsen vanavond tijdens de begrotingsraad.

Dit naar aanleiding van een unaniem aangenomen motie die het CDA indiende. Daarin staat dat de gemeente contact moet zoeken met de gemeente Westerveld over hun ervaringen naar trilsensoren/tiltmeters. Daarnaast moet de gemeente onderzoeken of het KNMI meetgegevens toegankelijker kan maken voor burgers.Tiltmeters of tiltsensoren kunnen minuscule veranderingen in de scheefstand van een object meten. Dat kan belangrijk zijn voor het vaststellen van aardbevingsschade.In de provincie Groningen worden versnellingsmeters gebruikt om maximale grondversnelling te berekenen. Deze grondversnelling kan mede gebruikt worden om te bepalen of schade aan gebouwen gerelateerd is aan een beving. In Drenthe is er nog geen dergelijk meetnetwerk.Burgemeester Marcel Thijsen zei al een tijd in gesprek te zijn met het ministerie en de buurgemeenten over een schadeprotocol en het plaatsen van een meetnetwerk. Volgens hem duurt het nog wel even voordat alles goed geregeld is. "Er zou in juli al een nieuw schadeprotocol liggen en daarin zouden ook dit soort zaken geregeld worden", zegt Thijsen. "Maar het is nu november en het protocol ligt er nog steeds niet."Thijsen: "We hebben laatst weer met minister Wiebes gesproken en die zei dat het nog wel even kan duren, omdat het ministerie dit zorgvuldig wil doen. Zorgvuldigheid is niemand op tegen, maar dit is een stroperig proces."