Loting tweede knockoutronde districtsbeker bekend

VOETBAL - In het Friese Oudehaske is vanavond de loting verricht voor de tweede knockoutronde van de noordelijke districtsbeker. In de pot kwamen 72 kokers, met daarin 15 clubs uit Drenthe.

Hieronder de loting van de Drentse clubs (de wedstrijden in deze bekerronde worden afgewerkt tussen 27 en 29 november)



Bakkeveen - HZVV

SVBO - WKE'16

Rood Zwart Baflo - Achilles 1894

LTC - TLC

ACV - PKC'83

Genemuiden - vv Emmen

Elim - Staphorst 2

Valthermond - Rouveen

Pesse - Urk

Drenthina - Oldeholtpade

VKW - Flevo Boys

Hoogeveen - Alcides

MSC - Staphorst



LET OP:



* De winnaar van Genemuiden - vv Emmen speelt daarna in de tussenronde (voor een plek in de 3e ronde) tegen de winnaar van Bakkeveen - HZVV.



* De winnaar van ACV - PKC'83 speelt daarna in de tussenronde (voor een plek in de 3e ronde) tegen de winnaar van Groen Geel - Be Quick 1887.





Hieronder de overige duels:

Zwaagwesteinde - LAC Frisia

Leovardia - SDS

Twijzel - Dronrijp

Dokkum - Broekster Boys

BCV - Balk

Heeg - Drachtster Boys

SWZ Bozo Sneek zaterdag - Read Swart

Buitenpost - Heerenveen

Trinitas - Bergum

Harkemase Boys 2 - Trynwalden

Hardegarijp - Be Quick Dokkum

SVW Bozo Sneek zondag - Zeerobben

HS'88 - GVAV-Rapiditas

Helpman - Gorecht

Noordster - Pelikaan S

Loppersum - Winsum

Musselkanaal - VEV'67

Groen Geel - Be Quick 1887

Oranje Nassau - Hoogezand

WVV zaterdag - Groningen

Marum - Grootegast

Flevo Boys 2 - SVM

d'Olde Veste'54 1 - d'Olde Veste'54 2



LET OP:



* De winnaar van Harkemase Boys 2 - Trynwalden speelt daarna in de tussenronde (voor een plek in de 3e ronde) tegen de winnaar van Hardegarijp - Be Quick Dokkum.



* De winnaar van Oranje Nassau - Hoogezand speelt daarna in de tussenronde (voor een plek in de 3e ronde) tegen de winnaar van WVV zaterdag - vv Groningen.