Slechte generale Hurry-Up in aanloop Challenge Cup Slechte generale Hurry-Up (Foto: RTV Drenthe/Archief)

HANDBAL - Hurry-Up kende dinsdagavond een slechte generale in aanloop naar het Europacup duel met Madeira. Tegen Lions werd met ruime cijfers verloren, 38-26.

Na de beschamende nederlaag van afgelopen zaterdag tegen hekkensluiter Quintus, gingen de Zwartemeerder in Limburg op zoek naar eerherstel. Halverwege keek de ploeg van het trainersduo Remer en Kremer al tegen een 18-13 achterstand aan.



In de tweede helft kwam Hurry-Up niet dichterbij en verloor met twaalf punten verschil, 38-26. Zaterdag komt het Portugese Madeira op bezoek. De wedstrijd wordt in Emmen gespeeld, begint om 18:30 uur en is live op TV Drenthe te zien.