Waar is de dementerende Dirkje Bruinzeel (77) uit Dalen?

Een dementerende vrouw van 77 jaar uit Dalen is sinds gistermorgen vermist. Dirkje Bruinzeel vertrok rond 11.00 uur met haar fiets van huis. Ze zou naar Emmen gaan, maar is daar niet aangekomen.

"Mevrouw heeft geen telefoon bij zich of andere persoonlijke spullen. Ze is dementerend en wij zijn daarom dringend op zoek naar haar", laat de politie weten.De vrouw, met als roepnaam Dicky, vertrok op een blauwe fiets van het merk Sparta. De fiets heeft een groot stuur, met een tasje.Bruinzeel is ongeveer 1.65 meter lang, heeft lang grijs haar en draagt een witte bril. Toen ze vertrok, had ze een lange grijze, donkere jas aan, een groene trainingsbroek en groene bootschoenen. Ook droeg ze een blauwe muts en zwarte handschoenen.De politie heeft gisteren ook een Burgernetmelding verstuurd in de omgeving van Emmen en Dalen, maar dit leverde tot nu toe niets op.