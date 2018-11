Deel dit artikel:













Internet doet stukje winkelhistorie in Meppel de das om Schoenenzaak Meijer is leder kan de concurrentie met internet niet meer aan (foto: RTV Drenthe/Aaldert Oosterhuis)

Na 62 jaar valt het doek voor schoenenzaak Meijer is leder in Meppel. Daarmee verdwijnt een stukje winkelhistorie uit het hart van Meppel.

"Internet draait ons de nek om", zegt eigenaresse Ina Meijer. "Dat is geen fijne ontwikkeling, maar je doet er weinig aan. Zelf een webshop beginnen? Nee, dat levert heel veel extra werk op. Beschadigde schoenen die terugkomen, al die rekeningen. Dan moet ik meer personeel hebben en daar zit ik niet op te wachten."



62 jaar geleden begonnen de ouders van Meijer met de zaak. Zelf groeide ze ermee op. "Toen ik zestien was, moest ik van mijn vader maar in de weekenden in de winkel komen werken. Ik wist niet goed wat ik wilde in mijn leven, heb nog geleerd voor secretaresse, maar ben uiteindelijk blijven hangen. Met veel plezier."



In 2001 nam ze de winkel aan De Wheem van haar vader over. Nu voelt ze zich gedwongen om er mee te stoppen. "Het gaat me aan het hart. Ik heb een besluit moeten nemen dat verstandig is. Gelukkig is het pand verkocht. Wat ik nu ga doen, weet ik nog niet. Misschien zoek ik wel een baantje."



Meijer is leder is zaterdag 19 januari voor het laatst geopend.