Weer meer banen in Drenthe

Het aantal banen is in de regio Noord-Drenthe het hardst gestegen, ten opzichte van andere delen in de provincie.

Het gaat om een stijging van 5 procent tussen 2016 en 2017, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).Ook in Zuidoost-Drenthe en Zuidwest-Drenthe nam het aantal banen toe, met respectievelijk 2,9 en 2,5 procent. Tussen 2015 en 2016 daalde het aantal banen in heel Drenthe nog. Nu zit de stijgende lijn er weer in.​Niet alleen in Drenthe, maar vrijwel in alle delen van ons land neemt het aantal banen toe. Alleen in de omgeving van Delfzijl en in de Achterhoek nam het aantal banen af.In totaal lag het aantal banen in Noord-Drenthe in 2016 op 75.800. In het zuidoosten en zuidwesten van de provincie gaat het om bijna 61.000 banen in elke regio.