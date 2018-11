Deel dit artikel:













Andere aanpak voor krimpgebieden Archieffoto van de sloop van een verpauperde woning (foto: RTV Drenthe)

Er komt een nieuwe aanpak voor het landelijke actieplan om de bevolkingsdaling terug te dringen. Dat actieplan geldt voor zes provincies, waaronder Drenthe.

Voor het einde van het jaar komen er nieuwe afspraken met de provincies, over zaken als werkgelegenheid en de woningmarkt, meldt minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Over de inhoud van die afspraken is nog weinig bekend.



Wel is duidelijk dat er meer wordt ingezet op goede woningen. In bepaalde gebieden is volgens de minister bijvoorbeeld sprake van leegstand en verpaupering. Die gebieden blijken maar weinig te profiteren van de aantrekkende woningmarkt. Daarom wordt onder meer sloop en verbetering van de huizen voorgesteld.



Ook het thema duurzame energie staat hoog op de agenda. "Veel regio's zijn er al druk mee bezig, ik wil hen stimuleren en verder helpen. Samen gaan we de expertise op dit terrein vergroten", zegt minister Ollongren.



Later dit jaar neemt het Rijk ook een besluit over de zogenoemde Regio Deals. Dat zijn financiële bijdrages die deels naar gebieden met bevolkingsdaling gaan. Daarvoor is circa 200 miljoen euro beschikbaar.



Actieplan

Het Actieplan Bevolkingsdaling ging in 2016 van start. Ollongren vindt het nu nodig om de koers te wijzigen. Ook wil ze dat het actieplan met een jaar verlengd wordt, tot 2021.