Nieuwe conservator Museum Collectie Brands wil meer wisselende tentoonstellingen Conservator Hilde van den Berg van Museum Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

De collectie van Museum Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht moet beter toegankelijk worden. Daarnaast moeten er meer wisselexposities komen, zodat bezoekers vaker terug komen. Dat zijn de belangrijkste uitdagingen voor nieuwe conservator Hilde van den Berg.

Geschreven door Steven Stegen

Van den Berg (23) is op 1 september als conservator begonnen in het museum in Nieuw-Dordrecht, dat is ontstaan vanuit de privécollectie van Jans Brands. “De functie kwam op internet voorbij en ik had gelijk een klik met het museum. Vooral de kleinschaligheid spreekt me aan”, vertelt Van den Berg, die een erfgoedstudie heeft gedaan.



Van den Berg vindt dat de Collectie Brands meer naar buiten moet treden en dat de samenwerkingen, zoals die er nu al is met het Duitse Moormuseum, verder moet worden uitgebouwd.



De nieuwe conservator stelt zich als doel om jaarlijks twee wisseltentoonstellingen in te richten. “We mikken daarbij op terugkerende bezoekers. En het kan ook heel goed, want er liggen nog heel veel zaken in depot. We zijn nu ook bezig om de totale collectie beter in kaart te brengen.”



Al met al moet het leiden tot verdere professionalisering van Museum Collectie Brands.



Luister zondagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur naar Drenthe Toen voor een uitgebreid gesprek met onder meer de nieuwe conservator Hilde van den Berg.