Jongeren gaan een week lang afkicken van hun mobieltje De zes deelnemers aan de digi-detoxweek (foto via Loods 13)

Een week lang zonder je mobiele telefoon. Het lijkt tegenwoordig misschien bijna onmogelijk. Maar zes leerlingen van theaterschool Loods 13 in Emmen gaan de uitdaging aan. Geen internet, geen spelletjes, geen social media. Niets van dat alles!

"We gaan volgende week een 'digi-detoxweek' doen. Eerst hadden we er nog een beetje onze twijfels bij, maar we denken dat het toch een heel leuk experiment is", vertelt leerling Thomas-Timo Bruinsma.



"We hadden gesprekken in de les en constant kwamen we erop terug dat we heel vaak met ons mobieltje in de hand zitten. We zijn er constant mee bezig en eigenlijk werden we er een beetje moe van. Je kunt net zo goed een boek pakken. Daarom willen we eens gaan kijken wat er gebeurt als je een week niet je mobiel gebruikt."



De leerlingen krijgen wel een camera mee, om de week vast te leggen en ze houden een dagboek bij.



Muziek luisteren

Hoeveel hij zelf precies op zijn mobieltje zit, weet Thomas-Timo eigenlijk niet.



"Ik heb geen flauw idee. Maar ik zit wel erg veel op Youtube. En als ik bijvoorbeeld op de bus wacht, pak ik ook mijn mobiel. Ik gebruik hem ook heel veel voor muziek. Dat wordt dus ook een probleem: hoe ga ik muziek luisteren?"



Maar Thomas-Timo heeft de oplossing al snel voor handen. "We hebben in huis nog wel ergens een discman liggen en we hebben kasten vol cd's. Dus dan heb ik toch nog muziek bij me."



Verwachting

Thomas-Timo weet nog niet zo goed wat hij van zijn digi-detoxweek moet verwachten.



"Ik denk dat het voor mij wel meevalt. Ik kan eigenlijk wel prima zonder mobiel. Maar ik ben bang dat ik hem er na die week toch weer sneller bijpak. De insteek voor mij is wel om toch minder op mijn mobiel te zitten. Ik ben er veel tijd aan kwijt en die kan ik ook voor andere dingen gebruiken."