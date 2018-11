Deel dit artikel:













Sinterklaasactie voor arme gezinnen in Klazienaveen: 'Hele huis staat vol' Elke Steenhuis is volop bezig met Sinterklaas (foto: RTV Drenthe/Janet Oortwijn)

Al weken lang is Elke Steenhuis uit Klazienaveen bezig met Sinterklaas. Niet omdat het haar favoriete feest is, dat ook wel, maar omdat ze gezinnen wil helpen die het niet breed hebben.

Geschreven door Janet Oortwijn

"Ik wilde één gezin helpen", legt ze uit. "Maar dat zijn inmiddels dertien gezinnen."



Oproep massaal gedeeld

Een oproep op haar Facebookpagina en blog - Elke blogt voor voornamelijk jonge moeders - om speelgoed te doneren, is massaal gedeeld. Uiteindelijk is er zo gul gegeven, dat er meerdere gezinnen een fijne pakjesavond hebben.



"Ik heb twee momenten voor speelgoedafgifte georganiseerd. Er is zoveel gekomen, ook voor baby's en luiers", vertelt Elke. "Voor ieder gezin heb ik ook een verzorgingspakket gemaakt en ik heb nog speelgoed kunnen kopen van gedoneerde cadeaubonnen en geld."



'Het smaakt naar meer'

De komende dagen worden de pakketten opgehaald. "Vanochtend was er ook een moeder, helemaal emotioneel. Ze had namelijk al besloten dat ze geen Sinterklaas konden vieren", legt de Klazienaveense uit. "En ik vind het dan zo leuk dat ik kan helpen."



Volgend jaar weer? "Dat weet ik niet, het smaakt wel naar meer, maar dat zien we dan wel weer!"