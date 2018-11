ChristenUnie: Ook Drenthe moet werk maken van Nedersaksenspoorlijn

Een spoorlijn van Groningen over Emmen naar Twente moet in de top tien van het lobbylijstje van de provincie komen te staan. Dat wil de ChristenUnie in Provinciale Staten.

Het belang van de spoorverbinding moet beter bij het Rijk en de Europese Commissie onder de aandacht worden gebracht. ChristenUnie zet in alle bestuurslagen zwaar in op de spoorverbinding."Samen met buurprovincies Groningen en Overijssel moet er een plan gemaakt worden voor de realisatie van deze zogeheten Nedersaksenspoorlijn. Daarin moet ook meteen worden geregeld wie de nu nog onbekende stukken spoor en infrastructuur gaat betalen", zegt fractievoorzitter Bernadette van den Berg.De ChristenUnie was altijd al voorstander van een nieuwe spoorlijn Emmen - Stadskanaal. "Een lijn Groningen - Almelo is goed voor de regionale economie en bereikbaarheid van het noordoosten van het land, niet alleen voor reizigers maar ook voor het goederenvervoer. Als er problemen zijn op het spoor tussen Zwolle en Groningen is er geen alternatief, met de Nedersaksenspoorlijn wel", benadrukt Van den Berg.De ChristenUnie wil vaart zetten achter de realisatie van de hele spoorlijn. Ze dient er een motie in Provinciale Staten over in. De buurprovincies lopen namelijk warmer voor de spoorlijn dan Drenthe. In 2017 is de politieke keuze gemaakt om niet in te zetten op een spoorlijn Emmen - Stadskanaal/Groningen, maar op gedeeltelijke verdubbeling van de N34.Gedeputeerde Henk Brink: "Als de besturen van Groningen en Overijssel de spoorlijn heel belangrijk gaan vinden, ga ik uiteraard wel het gesprek aan. Het ontbrekende stuk spoor moet op Drents grondgebied komen. Volgens Brink kost het 500 miljoen om de ontbrekende stukken spoor aan te leggen en de bestaande spoorlijnen aan te passen tussen Groningen en Twente. Voorstanders zeggen dat het voor iets meer dan de helft van dat bedrag kan.De VVD-gedeputeerde wil samenwerking met de andere provincies niet geheel uitsluiten. "Ik speel graag mee met de buurtprovincies, maar andere partijen moeten de aftrap nemen", liet hij onlangs nog bij RTV Noord weten. Afgelopen zaterdag heeft hij al wel met de Hardenbergse wethouder Alwin te Rietstap en de Overijsselse gedeputeerde Bert Boerman - beiden ook ChristenUnie - gesproken en hen gevraagd wat voor bedrag ze dan op de plank hebben liggen voor de nieuwe verbinding.Ook in Provinciale Staten van Overijssel is een motie aangenomen om werk te maken van een gezamenlijk plan voor de Nedersaksenspoorlijn. Ook onder aanvoering van de ChristenUnie. In Overijssel komt het tot een nieuw onderzoek naar haalbaarheid van de verbinding, zo meldt RTV Oost En in de Kanaalstreek willen ze dolgraag een spoorlijn naar Groningen en naar Twente. De ChristenUnie is de grootste partij in Stadskanaal en warm voorstander. In Stadskanaal vrezen ze dat straks alleen het stuk spoor tussen Stadskanaal en Veendam weer geschikt wordt gemaakt voor openbaar vervoer en dat er dan alleen een stoptrein naar Groningen komt.Er was ooit een spoorlijn tussen Emmen en Stadskanaal. Die is tussen de Tweede Wereldoorlog en 1972 stukje bij beetje opgebroken.