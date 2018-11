Deel dit artikel:













SV Meppen te sterk voor zwak FC Emmen Chacon (20) zoekt de aanval (Foto: RTV Drenthe/Niek Jonkers)

VOETBAL - FC Emmen verloor de oefenwedstrijd tegen SV Meppen met 1-0. De winnende treffer werd in de tweede helft gescoord. Emmen komt dit weekend, vanwege het interlandvoetbal, niet in actie in de competitie.

Geschreven door René Posthuma

Emmen speelde zonder internationals Kjell Scherpen, Easah Suliman en Jafar Arias. In vergelijking met de basisopstelling tegen NAC ontbraken verder Anco Jansen, Reuven Niemeijer, Glenn Bijl, Caner Cavlan en Tim Siekman. Die laatste brak afgelopen zaterdag tegen NAC zijn neus.



Emmen begon met Dennis Telgenkamp, Stef Gronsveld, Nick Bakker, Gersom Klok, Keziah Veendorp, Wouter Marinus, Hilal Ben Moussa, Jason Bourdouxhe, Michael Chacón, Luciano Slagveer en Robbert de Vos aan de wedstrijd.



Strafschop

Meppen verzuimde na twee minuten op voorsprong te komen. Nick Bakker maakte hands in de zestien, waarna Telgenkamp de strafschop van NIck Proschwitz keerde. De eerste helft speelde zich voornamelijk op het middenveld af en de kansen waren schaars. De 0-0 ruststand was dus logisch.



Emmen begon de tweede helft met Glenn Bijl, Caner Cavlan, Kjelt Engbers, Reuven Niemeijer en Henk Bos. Het spel verbeterde echter niet door de wissels. Meppen had meer balbezit en creëerde de betere kansen.



Voorsprong

Na 70 minuten kwam de thuisclub, verdiend, op voorsprong. Marius Kleinsorge kon ongehinderd de zestien meter binnenlopen en schoot de bal, onder Telgenkamp door, binnen.



Emmen liet in de tweede helft aanvallend weinig zien en mocht van geluk spreken dat Meppen slordig omging met de kansen.