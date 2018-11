Provinciale Staten willen stop snelle spits-intercity in Assen

Gedeputeerde Staten moet zich tot het uiterste inzetten om de toekomstige snelle spits-intercity tussen Groningen en de Randstad te laten stoppen in Assen. Dat willen Provinciale Staten.

De VVD is boos over het voornemen van de NS om de snelle spitstrein niet te laten stoppen in Assen en kreeg statenbrede steun voor een motie over de niet-stoppende intercity.Fractievoorzitter Willemien Meeuwissen: "Er moet een snellere spoorverbinding tussen het Noorden en de Randstad komen. Maar kan die dan niet een paar minuten gebruiken voor een stop in Assen? Drenthe betaalt mee aan de vernieuwing van station Assen en aanpassingen van het spoor om sneller te kunnen rijden. In Hoogeveen betalen we straks mee aan een nieuwe spoorboog om ook daar harder te kunnen rijden. Meebetalen en dan rijdt de snelle trein straks door?"Meeuwissen weet zeker dat er ook Groningers zijn die in Assen op de trein stappen, zoals reizigers uit Veendam en Stadskanaal. Die komen met de auto naar station Assen, omdat je daar goed kunt parkeren en die pakken daar de trein.Het is koren op de molen van VVD-gedeputeerde Henk Brink . Hij noemt als voorbeeld ook Catawiki met een hoofdkantoor bij station Assen en ook in een vestiging in Amsterdam. Brink kreeg een mailtje van Catawiki-oprichter René Schoenmakers die schrijft dat dagelijks veel van zijn medewerkers tussen de beide steden reizen en een snellere verbinding heel welkom is.Brink: 'Dit soort Drentse bedrijven moeten ook gebruik kunnen maken van de snelle spitstrein.' Brink pleitte er opnieuw voor dat het Noorden samen moet optrekken richting het kabinet over snellere spoorverbindingen en één geluid moet laten horen.Ook de gemeenteraad van Assen vind dat de snelle spitstrein moet stoppen in de Drentse hoofdstad. Ook VVD Tweede Kamerlid Erik Ziengs, inwoner van Assen, sloot zich daarbij aan.Het idee voor een snelle extra trein die rechtstreeks vanuit Groningen naar Amsterdam en Den Haag rijdt, komt uit de koker van ProRail-topman Pier Eringa en de Groningse burgemeester Peter den Oudsten . De trein moet op het traject tussen Zwolle en Lelystad 160 kilometer per uur gaan rijden, waar nu nog met 140 kilometer per uur wordt gereden. Daarnaast moet er vooral tijdwinst worden behaald door niet te stoppen op verschillende tussengelegen stations, want tussen Zwolle en Groningen mag je niet harder rijden dan 140. In totaal zou de trein dan een kwartier sneller kunnen zijn, maar dat moet nog blijken uit de proef in februari 2019.De snelle spits-intercity is hoe dan ook een lapmiddeltje op weg naar de noordelijke wens voor een veel snellere spoorverbinding met de Randstad . Tussen Lelystad en Zwolle mag je 200 kilometer per uur rijden, maar dat soort treinen heeft de NS nog niet. Die treinen komen er wel vanaf 2021. Als het hele bestaande spoor tussen Zwolle en Groningen dan ook geschikt wordt gemaakt voor een veel hogere snelheid, dan kan er forse tijdwinst behaald worden. Het kabinet lijkt nog niet overtuigd van de noordelijke plannen.De PVV pleitte voor een nieuwe hogesnelheidsspoorlijn van Lelystad rechtstreeks naar Groningen en verder naar Duitsland. "Dan ben je heel snel in Groningen en met een overstap ook snel in Assen", zei fractievoorzitter Nico Uppelschoten.