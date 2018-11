Deel dit artikel:













Liveblog: Hoe gaat het met de vogels in de Drentsche Aa? De watersnip is een icoon van de Drentsche Aa (foto: Free Nature Images/Jaap Schelvis)

Hoe gaat het met de vogels in het Nationaal Park Drentsche Aa? Vanavond praat de Telgroep Drentsche Aa je bij over het wel en wee van de vogels in het gebied. Kun je er niet bij zijn? Dan kun je de lezing in deze liveblog volgen.