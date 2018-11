Deel dit artikel:













'Verkeerde keuzes, slechte mensen om mij heen' Een Assenaar die een hennepkwekerij had, kreeg vandaag z'n straf te horen (foto: PIxabay.com)

"Ik heb er geen verstand van, maar ik heb wel mijn huis ter beschikking gesteld. Ik heb echt spijt van die impulsieve actie”, verklaarde een 29-jarige Assenaar woensdag in de rechtbank in zijn woonplaats. In september 2017 werd in de flat van de man een hennepkwekerij met 88 planten aangetroffen.

De politierechter veroordeelde de man daarvoor tot een taakstraf van 80 uur, waarvan 40 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Daarnaast moet de Assenaar 1000 euro terugbetalen.



In de woning van de man werden ook resten van zo’n 94 hennepplanten gevonden, die al waren geoogst. De man verklaarde destijds bij de politie alleen te hebben gehandeld. Daar kwam hij in de rechtbank op terug. "Ik heb er helemaal geen verstand van. Verkeerde keuzes, slechte mensen om mij heen. Eigenlijk zit ik zo totaal niet in elkaar. Ik wilde graag een opleiding volgen, maar daar had ik geen geld voor", blikte de man terug op die periode.



Geen strafblad

In de rechtbank gaf de man toe te hebben geholpen met het opbouwen van de kwekerij. Ook gaf hij weleens de planten water en hielp hij bij het knippen. De man kreeg daarvoor eenmalig een vergoeding van 2500 euro. Van wie, wil hij niet zeggen. Voor de kwekerij werd illegaal stroom afgetapt. Hiervoor heeft de Assenaar netwerkbeheerder Enexis zo’n 1700 euro moeten terugbetalen. Ook moest hij de schade aan de woning vergoeden. Daar hield de rechter in zijn straf rekening mee, net als dat de man geen strafblad heeft.