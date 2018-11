Deel dit artikel:













Assenaar wilde schulden op 'agrarische manier' aflossen Een Assenaar kreeg een werkstraf voor het hebben van een hennepkwekerij (foto: RTV Drenthe/Wolter Klok)

Een 50-jarige Assenaar is vandaag door de politierechter in zijn woonplaats veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur. De man had in 2016 een hennepkwekerij met 869 planten in zijn woning aan de Oldambtstraat.

Naast de werkstraf legde de rechter de man ook een voorwaardelijke gevangenisstraf op van een maand, met een proeftijd van twee jaar. Omdat de Assenaar voor de kwekerij illegaal stroom aftapte, moet hij netwerkbeheerder Enexis ruim 4000 euro terugbetalen.



Drie kamers

De politie ontdekte de kwekerij in oktober 2016 na een tip van verhuurder Actium. Bij een meting bleek het op de zolder van de man zo’n tien graden warmer te zijn dan bij de buren. Agenten troffen in drie kamers hennep aan.



Schulden aflossen

Met de opbrengsten van de hennepkwekerij wilde de Assenaar zijn schulden aflossen. "Dat wilde ik op een vriendelijke en agrarische manier doen. Helaas is dat niet gelukt, want de politie kwam iets te vroeg binnen", zei hij daarover in de rechtbank. De Assenaar kreeg eerder een geldboete voor hennepteelt.