Toegankelijkheid straks spelregel bij provinciale aanbestedingen Provinciale Staten streven naar een inclusieve samenleving (foto: ANP/Evert-Jan Daniels)

Hoe is de toegankelijkheid? Dat moet de provincie Drenthe voor alle toekomstige subsidieverstrekkingen als apart punt mee laten wegen. Ofwel: iedereen met een lichamelijke of geestelijke beperking moet naar eigen kunnen mee doen.

Geschreven door Serge Vinkenvleugel

Dat hebben Provinciale Staten besloten. De PvdA kwam met dit idee en kreeg van alle partijen steun.



Inclusieve samenleving

Provinciale Staten streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen, ondanks eventuele lichamelijke of geestelijke beperkingen, naar vermogen kan meedoen. Sinds 1 januari 2017 zijn overheden verplicht in hun beleid rekening te houden wat hierover staat in een VN-verdrag en de wet gelijke behandeling van de rechten van personen met een handicap of chronische ziekte.



Het college van Gedeputeerde Staten moet nu aan de slag om nog voor de verkiezingen met een voorstel te komen om toegankelijkheid als apart aandachtspunt op te nemen.