Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Werkstraf voor matpartij bij discotheek Fox In 2017 vond er een groot gevecht in discotheek Fox plaats (foto: Google Maps)

Voor een mishandeling tijdens een stapavond op 24 juni 2017 in Stadskanaal zijn twee mannen van 22 en 20 jaar uit Delfzijl veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur. De zaak tegen een medeverdachte uit Emmen is gestopt, omdat de 19-jarige man vorig jaar op 17 september in zijn woonplaats met zijn scooter verongelukte.





Lees ook: 19-jarige man uit Emmen overleden na ongeluk met scooter

Het slachtoffer liep letsel aan het hoofd en een hersenschudding op. Volgens de rechter is de Emmenaar de agressor.



De officier eiste een celstraf van 180 uur tegen de Groningers. De rechter oordeelde milder, omdat de mannen nagenoeg geen strafblad hadden. De rechter hield rekening met de jonge leeftijden van de mannen en veroordeelde hen volgens het jeugdstrafrecht. Zij moeten ook het slachtoffer een schadevergoeding van ruim duizend euro betalen. Gezeur om een paar jassen zorgde die avond in discotheek Fox tot een massale vechtpartij. Het gevecht verstomde, maar laaide buiten op doordat een 19-jarige Emmenaar een inwoner van Stadskanaal opnieuw aanviel. Het slachtoffer werd geschopt en geslagen. De Emmenaar kreeg daarbij hulp van zijn vrienden uit Delfzijl.Het slachtoffer liep letsel aan het hoofd en een hersenschudding op. Volgens de rechter is de Emmenaar de agressor.De officier eiste een celstraf van 180 uur tegen de Groningers. De rechter oordeelde milder, omdat de mannen nagenoeg geen strafblad hadden. De rechter hield rekening met de jonge leeftijden van de mannen en veroordeelde hen volgens het jeugdstrafrecht. Zij moeten ook het slachtoffer een schadevergoeding van ruim duizend euro betalen.