Daar is hij weer: de waterspreeuw duikt voor het derde jaar op in Drenthe De zwartbuikwaterspreeuw is één van de twee soorten waterspreeuwen (foto: Free Nature Images/Piet Munsterman)

Hij de laatste drie jaar een vaste bezoeker in Drenthe: de waterspreeuw. Voor het derde jaar op rij wordt hij gezien in onze provincie. Dit jaar zit hij in het Oude Diep bij Hoogeveen. Daarom deze week vijf vragen over de waterspreeuw.

Hoe bijzonder is een waterspreeuw?

De vogel is redelijk bijzonder. Er zit er bijna elke winter wel eentje in ons land, maar veel zijn er niet meer. Waterspreeuwen komen uit bergachtige gebieden die 's winters, als het boven in de bergen begint te sneeuwen en te vriezen, naar beneden trekken. Soms komen ze dan ook in ons land terecht.



In Drenthe zit er de afgelopen jaren elke winter wel één: vorige winter zat er eentje in het Lieverense Diep bij Roden en het jaar ervoor eentje in het olifantenverblijf van de dierentuin in Emmen.



Waterspreeuwen zijn vogels die van snelstromend water zoals bergbeekjes houden. Als die beekjes dichtvriezen, moeten ze er dus vandoor. Maar in ons land is niet veel water dat snel genoeg stroomt voor een waterspreeuw, dus ze hebben hier niet veel te zoeken. De waterspreeuw die bij Hoogeveen is gespot, heeft een geschikt plekje uitgezocht bij de vistrappen van de Oude Kene.



Hoe komt de vogel in Hoogeveen terecht?

Dat is een beetje een raadsel. Waterspreeuwen kunnen niet heel goed vliegen, tenminste geen lange afstanden. Er is ook heel weinig bekend over hun trekgedrag.



Er zijn in Europa trouwens twee ondersoorten van de waterspreeuw. De zwartbuikwaterspreeuw broedt in Scandinavië, de roodbuikwaterspreeuw is een ondersoort uit Groot-Brittanië en Midden Europa. De roodbuik broedt ook een enkele keer in Limburg. De vogel in de Oude Kene lijkt een roodbuik te zijn.



Kun je de vogel goed bekijken?

Ja, want hij is niet schuw. Je kunt hem tot op een meter of vier, vijf benaderen, als je voorzichtig bent. Waarschijnlijk komt hij ook uit een gebied waar weinig mensen voorkomen. Maar je moet natuurlijk wel voorzichtig zijn, geen lawaai maken en langzaam bewegen. En je moet geduld hebben, want hij vliegt een beetje heen en weer.



Ik zie af en toe een wit oog. Wat is dat?

Dat is het derde oogvlies van de vogels. Vogels knippen niet met hun ogen zoals wij dat doen, maar daar hebben ze een speciaal vlies voor dat van onderen af voor het oog schuift. Bij de waterspreeuw is dat vlies wit en dat zie je af en toe. Verder zie je de vogel veel door z'n knieën knikken. Dat is ook typisch gedrag van een waterspreeuw. Als hij voedsel zoekt dan duikt hij onder. Ze kunnen zelfs als een soort zoetwaterpinguïns onder water vliegen.



Kunnen we deze winter nog meer leuke vogels verwachten?

Wie weet. Er zijn al pestvogels gezien en er zou ook een notenkraker gezien zijn. Maar verder is dat koffiedik kijken.