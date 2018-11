Eindelijk YouTubevideo's kijken met je oren

Een uitkomst voor blinden en slechtzienden: Scribit.tv. YouTube-video's kijken met je oren kan eindelijk, dankzij dit nieuwe platform op internet.

Scribit is een online platform waar slechtzienden YouTube-video's kunnen aandragen. Vrijwilligers schrijven daarbij een tekst over wat er te zien is, waarna een automatische computerstem dit omzet in audio. Zo staan er nu al tientallen video's op de site. Van beautyvlogs tot animatiefilms en van kookvideo's tot nieuwsitems. De online tool is mede mogelijk gemaakt door giften die beschikbaar zijn gesteld door het KPN Mooiste Contact Fonds.Ook de cliënten van dagbesteding Visio in Echten, waar volwassenen met een visuele en verstandelijke beperking werken, hebben baat bij zo'n videowebsite. Martin Letwory is daar een van: "Ik vind het een uitkomst voor slechtzienden. Soms weet je niet goed wat er gebeurt en zie je het maar half. Nu je er audio bij hoort, weet je wel wat er zich in beeld afspeelt."Om de video's te bekijken moet je een gratis account aanmaken. Er staat ook een RTV Drenthe-video op: het item over het recordhuwelijk van Arend en Aaltje , die meer dan 80 jaar getrouwd waren.