Recreatie Noordsche Veld krijgt flinke impuls

Het Noordsche Veld, vlakbij Norg en Peest, verandert steeds meer in een plek voor recreatie. Staatsbosbeheer gaat het archeologische natuurgebied meer onder de aandacht brengen.

Er komt een nieuw informatie- en educatiecentrum, speelnatuur voor kinderen en een plek om hutten te bouwen. Eerder werd het fietspad en de parkeerplaats vernieuwd en er ligt een nieuwe wandelroute.Aan de Donderseweg, op een steenworp afstand van het Noordsche Veld, begint vrijdag de bouw van drie nieuwe gebouwen die bij moeten dragen aan de ontwikkeling van het natuurgebied. Het meest in het oog springende gebouw wordt het nieuwe info- en educatiecentrum. Wat er precies in komt, is nog even afwachten.In ieder geval leren bezoekers er op een leuke manier over het Noordsche Veld. Het veld is bijzonder omdat er veel overblijfselen van de IJzertijd te zien zijn. Er liggen veel grafheuvels en oude landbouwgronden, zogenaamde raadakkers.Uitbaters van het nieuwe infocentrum worden ondernemers Peter en Marianne van Wijk. Zij runnen nu Theehuis de Bosrand, maar verhuizen naar de overkant van de weg."We gaan zowel de horeca runnen als evenementen organiseren en regelen de educatie in het centrum. Cliënten van de naastgelegen zorgboerderij komen bij ons werken en we willen ook dingen gaan doen met de dieren die het veld begrazen", vertelt Marianne van Wijk.Het theehuis blijft open totdat het nieuwe infocentrum in gebruikt wordt genomen. In het najaar van 2019 moeten de gebouwen klaar zijn.