Park Dwingeland moet centrum Hoogeveen weer aangenaam maken

Teruglopende bezoekersaantallen aan het centrum van Hoogeveen moeten straks voorbij zijn en de leegstand moet worden teruggedrongen. Het geheime wapen van de gemeente daarbij? De aanleg van een park, vlakbij het centrum.

Wethouder Jan Steenbergen van de gemeente Hoogeveen staat met zijn puntschoenen in het natte zand van het nieuwe park Dwingeland. Hij bezoekt het park regelmatig om de werkzaamheden in de gaten te houden, want Dwingeland moet precies zo worden zoals de gemeente voor ogen heeft.Sinds de zomer van 2016 zijn de werkzaamheden rondom Park Dwingeland bezig. De opknapbeurt van het park maakt onderdeel uit van een groter plan waarin het hele centrum van de stad wordt aangepakt. “Door het stadscentrum inclusief een stadspark te creëren, denken we dat we de bezoekers van het centrum langer vast kunnen houden. Het moet aangenaam vertoeven worden.”Steenbergen is niet tevreden over hoe de aantallen bezoekers aan het stadscentrum nu teruglopen. Op het gebied van leegstand én op het gebied van bezoekers. “Je hebt nooit genoeg economie, maar ik moet eerlijk toegeven dat ons winkelcentrum wel een opknapbeurt nodig heeft", bekent de wethouder. “Een winkelcentrum moet elke twintig jaar op de schop om bij de tijd te blijven. Doe je dat niet, dan gaat het afkalven en komen er steeds minder mensen."De gemeente noemt het park daarnaast ‘klimaatrobuust’, wat inhoudt dat het extra stukje groen het klimaat in de stad moet verbeteren. “Nederland wordt steeds warmer. We hebben een park gecreëerd dat vooral veel groen en bomen bevat om de warmte van de stad te kunnen absorberen." Daarnaast moet een grote vijver in het park het regenwater van het stadscentrum opvangen en voor verkoeling zorgen.Over anderhalve maand gaan de centrumplannen een nieuwe fase in. Nu de werkzaamheden aan parkeergarage De Kaap afgerond zijn, wordt er gekeken naar het opknappen van het oude gedeelte van het oorspronkelijke park en wordt de Hoofdstraat in het centrum nieuw leven ingeblazen. De Hoofdstraat kan volgens Steenbergen ook meer water en groen gebruiken.In 2020 moet het hele project klaar zijn. In de laatste fase, in aanloop van 2020 wordt het nieuwe gedeelte van het park rondom de school Villa Kakelbont meegenomen en worden extra nieuwbouwwoningen geplaatst.“Een aantal jaren is het onderhoud aan de school uitgesteld omdat men in de veronderstelling was dat Villa Kakelbont ging verhuizen. Nu blijkt dat ze op deze plek blijven zitten, moeten zaken worden opgeknapt. We hebben als gemeente gezegd: ze hebben zo lang niks gedaan aan onderhoud omdat men verwachtte dat ze zouden moeten verhuizen, dat we nu gaan meewerken zodat het weer enige tijd mee kan.”In mei worden de grasmatten in het park gelegd en moeten de eerste mensen al kunnen genieten van een deel van het nieuwe Dwingeland.