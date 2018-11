Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Liftproblemen in Zwartemeer: 'Ik drukte op alle knopjes' Jan de Vries zat drie kwartier opgesloten in de lift (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

Problemen met een lift in een appartementencomplex in Zwartemeer houden de bewoners flink bezig. Bewoner Jan de Vries (75) zat drie kwartier vast in de lift, die geen kant meer op wilde. De brandweer moest hem bevrijden.

Geschreven door Steven Stegen

De Vries kan er achteraf nog wel om lachen. "Nee, ik was niet in paniek. Ik zat rustig op mijn rollator te wachten. Ik heb op alle knopjes gedrukt, maar er gebeurde niks. Uiteindelijk kwam de brandweer, die heeft mij er uit getrokken."



Zijn vrouw Grietje vroeg zich al die tijd af waar hij bleef. "Maar hij zat er goed hoor. Het was zelfs wel lekker rustig in huis."



'De lift is heel belangrijk'

Andere bewoners zijn minder te spreken over de liftproblemen. "Het speelt al langere tijd", zegt Alie Wolken. "Hier wonen veel ouderen, veel mensen die afhankelijk zijn van rollator of scootmobiel. De lift is heel belangrijk."



Wolken denkt dat de problemen ontstaan omdat er veel verhuizingen zijn, waardoor de lift te zwaar wordt belast. "Maar hoe dan ook, Lefier moet daar gewoon iets aan doen."



Woningcorporatie Lefier was vandaag niet in staat om te reageren op de liftproblemen in Zwartemeer.