Nieuwe campagne moet westerse huisartsen naar Drenthe halen

Ter overname per 1 juni 2019: een plattelandspraktijk voor een huisarts die houdt van zelfstandig werken en buitenleven in Barger-Compascuum, het geboortedorp van Nobelprijswinnaar Ben Feringa. De huidige huisarts Dit van der Wal gaat met pensioen. Het loopt alleen nog niet storm.

"Een echtpaar dat ik heb gesproken heeft gekozen voor Exloo. Mensen uit het Westen hebben een romantisch idee van een boerderijtje op de heide. Hier in het Bargerveen kun je prachtig wandelen, maar er is geen heide bij het dorp," verzucht Van der Wal. Ze schreef opleidingen aan, plaatste advertenties in vakbladen en deed een oproep bij het Landelijke Huisartsenvereniging, maar de zoektocht naar een opvolger blijft nog zonder resultaat.De komende vijf jaar zijn tientallen huisartsen nodig om de gaten te vullen die huisartsen achter laten die met pensioen zijn, zegt huisarts Ben Luten uit Hoogeveen. Er wordt een nieuwe campagne gestart om huisartsen uit het Westen naar Drenthe te halen. Zo is het idee om huisartsen al tijdens hun opleiding te benaderen. "Op het moment dat je een paar jaar in het Westen werkt, dan ga je je nestelen. Dan wordt het lastig om mensen daar vandaan te halen. Dan is er een partner die daar werk heeft, kinderen die naar school gaan. Wij willen proberen dat voor te zijn. Jonge mensen hier naar toe te halen."Hoe? Met een promotiefilmpje en een symposium op 10 mei 2018 in Diever. "Dat symposium is speciaal voor mensen die niet uit Drenthe komen. De bedoeling is ze een introductie te geven van wat het wonen en werken in Drenthe inhoudt," aldus Luten. De partners mogen ook mee.Vraag is of dat genoeg is om het tekort aan huisartsen op te lossen. Want was er vijf jaar geleden niet ook al een campagne van Marketing Drenthe die als doel had huisartsen naar Drenthe te halen? Dat heeft welgeteld drie huisartsen opgeleverd. "Maar eerlijk gezegd hadden we verwacht dat huisartsen alleen zouden komen kijken en niet dat ze zich ook daadwerkelijk zouden gaan vestigen. Dus het is altijd nog meer dan gedacht," zegt Luten. Als structurele oplossing wordt een poging gedaan om meer opleiding in de regio te realiseren. Want de ervaring leert dat als huisartsen hier eenmaal zijn, ze makkelijker blijven.Maar die oplossingen komen voor huisarts Dit van der Wal te laat. Wat gaat ze doen als ze geen opvolger vindt? "Dat weet ik nog niet. Ik ben niet van plan om langer door te gaan," zegt Van der Wal. Ze vermoedt een gesprek met de zorgverzekeraar over een oplossing. Maar zover is het nog niet. Want ze hoopt dat het lukt om voor 1 juli 2019 alsnog een opvolger te vinden.