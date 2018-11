Politie Emmen voert reconstructie uit in steekzaak Duitse student

De politie heeft vandaag een reconstructie uitgevoerd van de moord op Leonore Prothmann. De Duitse studente kwam op 3 september in Emmen om het leven na een steekpartij.

Bij een reconstructie laat de politie een verdachte naspelen wat er volgens hem of haar is gebeurd.Verdachte in de zaak is een 20-jarige Italiaan. De man, zelf ook student, zou zijn huisgenote in de vroege ochtend van 3 september hebben gestoken in het appartement aan de Hoofdstraat in Emmen. De Duitse overleed later in het ziekenhuis.De politie kan nog niet aangeven wat er uit de reconstructie is gekomen. De reconstructie was aangevraagd door het Openbaar Ministerie, omdat er nog veel onduidelijkheid rondom de zaak is.Op 12 december verschijnt de 20-jarige verdachte voor het eerst tijdens een openbare zitting voor de rechter. Tot die tijd zit hij vast . De zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld. Dat gebeurt naar verwachting in februari volgend jaar.