Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Ernstig ongeluk met meerdere auto's op A28 bij Schiphorst Op de A28 is een ernstig ongeluk gebeurd (foto: De Vries Media) Op de A28 is een ernstig ongeluk gebeurd (foto: De Vries Media) Op de A28 is een ernstig ongeluk gebeurd (foto: De Vries Media)

Op de A28 bij Schiphorst richting Hoogeveen is vanavond een ernstig ongeluk gebeurd. Meerdere personen zouden bekneld zitten.

Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse. De snelweg is in de richting van Hoogeveen afgesloten voor het verkeer.



Een slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn in totaal vijf voertuigen betrokken bij het ongeval.