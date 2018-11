Deel dit artikel:













Ernstig ongeluk met meerdere auto's op A28 bij Schiphorst [update] Op de A28 is een ernstig ongeluk gebeurd (foto: De Vries Media) Op de A28 is een ernstig ongeluk gebeurd (foto: De Vries Media) Op de A28 is een ernstig ongeluk gebeurd (foto: De Vries Media)

Op de A28 bij Schiphorst richting Hoogeveen is vanavond een ernstig ongeluk gebeurd. Vijf auto's waren erbij betrokken en een aantal mensen zou bekneld zijn geraakt.

De snelweg werd in de richting van Hoogeveen afgesloten voor het verkeer. Daardoor ontstond een lange file, maar die is inmiddels opgelost.



Een slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Andere betrokkenen werden door familie opgehaald.



Over de oorzaak is nog niets bekend.