Politie zoekt met helikopter naar vermiste vrouw (77)

De politie zoekt vanavond met een helikopter naar de 77-jarige Dirkje Bruinzeel uit Dalen. Zij wordt sinds gisterochtend vermist toen zij op de fiets naar Emmen vertrok.

"We hebben ziekenhuizen, Staatsbosbeheer, Drents Landschap en alle mogelijke instanties in kennis gesteld. Verder is de familie van Dirkje aan het flyeren in Dalen en Emmen", laat de politie weten.De dementerende vrouw, met roepnaam Dicky, vertrok op een blauwe fiets van het merk Sparta. De fiets heeft een groot stuur met daaraan een tasje.Bruinzeel is ongeveer 1.65 meter lang, heeft lang grijs haar en draagt een witte bril. Toen ze vertrok, had ze een lange grijze, donkere jas aan, een lime-groene trainingsbroek en groene bootschoenen. Ook droeg ze zwarte handschoenen.