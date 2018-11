Djammen: Ouwe jongens, nieuwe trucjes

ODNT heten ze, oftewel: Old Dogs New Tricks. En dat is precies de insteek van oprichter, drummer en oude rocker Peter Walrecht.

Na jaren drummen met grote namen als Herman Brood en Erwin Java wilde hij graag iets voor zichzelf doen en dat doet hij nu. Samen met zanger Peet Hartenberg, bassist en producer Harry de Winter en gitarist Siep Wip."De band heet inderdaad ODNT, of zoals Harry het ooit gezegd heeft: Opa's Doen 't Nog Tof", grapt Hartenberg. Harry de Winter vult hem aan: "Een paar van ons zijn al wat ouder en nieuwe trucs leren wij regelmatig. Dus ja, dat is de strekking van het verhaal."Ook al staat de naam voor Old Dogs New Tricks, het dient wel uitgesproken te worden als ODNT, want als je op de volledige naam op internet zoekt, dan krijg je een heleboel, behalve de band, grappen de heren."Er zijn mensen en die spelen samen en dan hoor je gewoon vier mensen met elkaar spelen en je hoort vier instrumenten. Of je hoort een band waar het geheel zo bij elkaar komt dat je geen individuen meer hoort, maar gewoon een band", verduidelijkt De Winter de vraag hoe het gaat met de band. Volgens de bandleden is de klik er. "Vier wordt één", knikt oprichter Peter Walrecht.De vier bandleden hebben allemaal al een lange carrière achter de rug en dit voelt toch wel een beetje als thuiskomen. Vooral oude rotten Walrecht en De Winter kunnen heel wat namen op hun lijstje zetten. "Siep en ik vinden het echtdat we met deze twee ervaren rotten in het vak mogen werken."Ondanks dat de band nog jong is, komt het eerste album eraan, zo rond de jaarwisseling. "Het is net een kunstwerk", zegt de zanger. "Dan ben je tevreden in december en dan denk je: Nee, er moet toch nog wat af of bij. Als hij af is dan is hij af en dan komen we er mee naar buiten en dan is het ook een album waar we als band van zeggen: hier zijn we trots op."Zes april staan de mannen in cultuurpodium VanSlag in Borger