Wedstrijden WVV hoeven niet over, Nieuw Buinen overweegt beroep

Voetbalclub WVV uit Winschoten hoeft de gespeelde wedstrijden waarin aanvaller Jeroen Buurke (32) meedeed, niet over te spelen. Dat heeft de onafhankelijk aanklager amateurvoetbal besloten.

De KNVB heeft volgens de aanklager een fout gemaakt bij de overschrijving van Buurke van Nieuw Buinen naar WVV, maar dat valt de club uit Winschoten en de speler niet te verwijten.De KNVB gaf toestemming aan Buurke om de overstap te maken van Nieuw Buinen naar WVV, omdat hij een jaar niet voor Nieuw Buinen gespeeld had. De bond ging daarbij echter voorbij aan een wedstrijd die Buurke in 2017 speelde voor VVG uit Groningen tegen Buitenpost.Penningmeester Menno Klok van Nieuw Buinen is teleurgesteld in de uitspraak van de aanklager. "We vinden het vreemd, omdat hij volgens de regels van de KNVB gewoon niet had mogen spelen. Het was rechtvaardig geweest als de KNVB de eigen richtlijnen gewoon had gevolgd, want nu is WVV tegen ons in het voordeel geweest", zegt Klok.De Drentse club gaat nog om de tafel met een adviseur om te kijken of ze verdere stappen gaan ondernemen. Klok: "Als we een sterk punt hebben, ja dan overwegen we om in beroep te gaan. Maar als onze adviseur zegt dat de KNVB goed gehandeld heeft, dan laten we het zitten."WVV is vanzelfsprekend blij met de uitspraak van de aanklager. De zes punten die zijn behaald tegen Nieuw Buinen (0-8) en Noordster (1-0) worden immers niet ingetrokken. "Wij hebben alles netjes volgens de regels gedaan, dus we hadden ook verwacht dat de aanklager dit zou beslissen", zegt secretaris Jan Jacobs van de club uit Winschoten. "Maar vooral zijn we blij voor de speler."Buurke moet nog wel even geduld hebben voordat hij weer in actie mag komen voor WVV. Vanaf 20 december is hij weer speelgerechtigd.