Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Lever Notarissen in Meppel gaat krachten bundelen Lever Notarissen krijgt een nieuwe naam (Foto: Google Streetview)

Notariskantoor Lever Notarissen uit Meppel wordt onderdeel van Het Notarieel. Het wordt het eerste Drentse kantoor van die regionale notarissengroep.

Met de aansluiting komt er na dertig jaar een einde aan de naam van het bedrijf aan het Zuideinde 53. Wel blijft Lever kantoor houden in hetzelfde pand.



Meer expertise

In totaal zijn er inclusief Meppel vijf vestigingen aangesloten bij Het Notarieel. De groep heeft kantoren in Zwolle, Deventer, Rijssen-Holten en Kampen. De reden voor de aansluiting bij de groep is dat de meerdere kantoren hun expertises met elkaar kunnen delen.



"Wij versterken hiermee onze dienstverlening op alle juridische rechtsgebieden. Door gezamenlijk te investeren in nieuwe technologie en wijkwijzen, kunnen we ook in de toekomst vooruit kunnen lopen", aldus eigenaar Bart Lever.