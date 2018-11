FOC nu naar Groningen of Friesland?

Nu het Factory Outlet Centrum (FOC) in Assen definitief niet door gaat, zitten verschillende noordelijke gemeentes op het vinkentouw. Partijen in de gemeente Oldambt en de gemeente Ooststellingwerf zouden interesse hebben getoond in het concept van initiatiefnemer Raymond Coronel.

In Ooststellingwerf is het de fractie van D66 die een balletje opgooit. Commissielid Ignas Minnema wil dat het college onderzoek doet naar de komst van een fashioncenterum in Friesland. "De Stellingwervers zijn nog weleens bescheiden. In het FOC-dossier past die bescheidenheid niet. Hier liggen kansen voor onze lokale economie, voor recreatie en toerisme, werkgelegenheid", aldus Minnema.Minnema denkt voor het FOC aan een plek ergens tussen Oosterwolde en Appelscha. Dat is hemelsbreed ongeveer vijftien kilometer van de oorspronkelijke plek bij het TT Circuit. "Ooststellingwerf noemt zich het mooiste stukje Drenthe van Friesland. Onze gemeente ligt centraal in Noord-Nederland. Met de verdubbeling van de N381 tussen Donkerbroek en Oosterwolde-Zuid wordt geïnvesteerd in een betere bereikbaarheid."De gemeente Oldambt zou ook interesse hebben in een FOC in de gemeente. Er zou zelfs al contact zijn gezocht met Raymond Coronel. Dat meldt bestuursvoorzitter Alexander Nicolai van de partij Burgerbelangen Oldambt op Twitter.Een paar jaar geleden waren er ook plannen voor een FOC in Winschoten. Vastgoedondernemer VastGoud uit Groningen wilde een outletcentrum bouwen in de buurt van Winschoten, maar dat ging niet door. Het college van B en W zag het niet zitten in verband met de concurrentie die de binnenstad van Winschoten zou ervaren van het FOC.Een ander zwaarwegend argument kwam van de Sociaal-Economische Raad Noord-Nederland. Die organisatie had aangegeven dat twee outletcentra in het Noorden teveel zou zijn voor de regio. Dit argument gaat inmiddels niet meer op, omdat het FOC in Assen niet door gaat.De gemeente Assen maakte vorige week definitief een einde aan de plannen voor een FOC in Assen. De intentieovereenkomst met Raymond Coronel werd beëindigd, nadat eerder de provincie al had aangegeven geen 'weidewinkels' in de provincie te willen.