Actiegroep teleurgesteld over opendraaien gaskraan

De beslissing van het ministerie van Economische Zaken om toestemming te geven voor de extra gaswinning in elf putten bij Assen en in Noord-Drenthe, komt voor actievoerder Gerrit Eerland niet als een verrassing. Maar de voorzitter van actiegroep Stop Gaswinning Marsdijk Nu is wel teleurgesteld.

"De beslissing van het ministerie heeft ruim anderhalf jaar op zich laten wachten", zegt Eerland. "Stilletjes hoopten we daardoor op afstel. We hebben met duizenden een aantal goede bezwaren ingediend, de gemeente heeft bezwaren ingediend en we hebben advocaten ingehuurd. We hoopten dat we een poot hadden om op te staan, maar de belangen van de gaswinning wegen blijkbaar zwaarder."Actiegroep Stop Gaswinning Marsdijk Nu kreeg in februari vorig jaar in een week tijd duizenden mensen op de been. Zij dienden allemaal bezwaren in tegen de plannen van de NAM en in navolging van de inwoners deed ook de gemeente Assen dit.Voordat de NAM in de elf velden meer gas gaat winnen, moet het bedrijf aan enkele voorwaarden voldoen van de minister. Zo moeten binnen drie maanden trillingsmeters worden neergezet boven de gasvelden Eleveld en Assen-Zuid, moet er een risicobeheersplan komen en moeten schadeverzoeken binnen een redelijke termijn afgehandeld worden. Ook moet een selectie representatieve gebouwen in het gebied worden gekeurd op bouwkundige staat.Eerland vindt deze maatregelen niet voldoende. "Als er een beslissing genomen wordt, dan moet je er voor zorgen dat mensen niet naderhand nog allerlei procedures moeten volgen om aan te tonen dat er gebeefd is en er scheuren in hun woningen zitten. Daarom is het goed dat er trillingsmeters komen en gebouwen worden geïnspecteerd. Maar voor mij is het alleen maar een extra bewijs dat de minister weet dat er bevingen en schade kunnen ontstaan. Voor ons betekent dit dat de gaswinning gewoon moet stoppen. Dus ik hoop dat Assen, Tynaarlo, Noordenveld en Aa en Hunze in beroep gaan bij de Raad van State."De voormalig wethouder van de gemeente Assen houdt ernstig rekening met schade door de bevingen. "In mijn wijk Marsdijk zijn al mensen die schade hebben door de bevingen. Ik weet uit de ervaringen die zijn opgedaan in Groningen, dat het nog tien tot twintig jaar kan duren voordat bevingen zich voordoen."Actiegroep Stop Gaswinning Marsdijk Nu heeft nog hoop dat de Raad van State een streep zet door de gaswinning. Eerland. "Er zijn voorbeelden waar dit effect heeft gehad. Dus zo lang de beslissing nog niet definitief is, geef ik de moed nog niet op."