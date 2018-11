Snel nieuwe zorgondernemer in pand Brink-Akker in Wijster

Meerdere partijen hebben zich gemeld om in het pand van de failliete onderneming De Brink-Akker in Wijster een nieuw zorgbedrijf te beginnen.

Tot gistermiddag 12 uur konden zorgaanbieders een bod indienen. Volgens curator Jeroen Reiziger zijn daar drie serieuze biedingen bij. Morgen volgt een gesprek met de beste bieder en de verwachting is dat het pand dan in de loop van volgende week weer zal zijn verhuurd."Het gaat niet om een doorstart, maar om een nieuwe zorgonderneming met ander personeel, andere cliënten en waarschijnlijk een ander type zorg", aldus de curator. Hij zegt dat het faillissement definitief is, omdat de directie niet in beroep is gegaan.