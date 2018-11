Agent moet politiehond laten inslapen na ongeluk

Toebas, de politiehond die ruim een week geleden uit een politieauto werd geslingerd na een botsing in Dwingeloo, is ingeslapen.

In eerste instantie leek de hond er relatief goed afgekomen te zijn, maar na een operatie is toch nog besloten om het dier uit zijn lijden te verlossen.Het ongeluk gebeurde vorige week maandagavond op de Spieregerweg in Dwingeloo. Een hondengeleider was op weg naar een melding in Dwingeloo, toen hij de macht over het stuur verloor. Hij botste met een politieauto op een boom. Door het ongeluk werd de hond uit de auto geslingerd en raakte de agent gewond.