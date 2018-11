Wie neemt het stokje over van Drentse Onderneming van het Jaar Resato?

Het wordt een spannende avond voor New Nexus uit Tynaarlo, Vepa Project Furniture uit Hoogeveen en Proxcys uit Nieuw-Amsterdam. Deze drie bedrijven staan in de finale van de verkiezing van Drentse Onderneming van het Jaar.

Vanavond wordt deze prijs uitgereikt in het Atlas Theater in Emmen.Proxcys is een bedrijf dat geavanceerde filterapparatuur ontwerpt, ontwikkelt en produceert voor het maken van biologische medicijnen. De apparaten worden onder meer gebruikt voor het produceren van insuline, antikankermedicijnen en vaccins.IT-bedrijf New Nexus is gespecialiseerd in software, apps en infrastructuur. New Nexus heeft klanten over de hele wereld.Vepa is bekend van de duurzame meubelen. Het bedrijf maakt kantoormeubilair van gerecycled plastic. Zo worden er bijvoorbeeld stoelen en tafels gemaakt van plastic uit de Amsterdamse grachten.De bedrijven worden beoordeeld op ondernemerschap, personeelsbeleid en financiën. Tijdens de finale wordt bekend wie de opvolger wordt van het bedrijf Resato uit Assen, dat vorig jaar de titel won.Sven Rijffers is marketing manager bij Resato. "Wij zijn een hogedrukspecialist." Op de vraag waarom ze vorig jaar hebben gewonnen, antwoordt hij: "We zijn een internationaal bedrijf, maar we focussen ons op de eigen regio. 75 procent van onze eigen inkopen komt bijvoorbeeld uit de regio. Dat helpt wel, bij zo'n verkiezing."De impact van het winnen van de titel van Drentse Onderneming van het Jaar is groot, zegt Rijffers. "We merken dat aan de reacties die we het hele jaar door krijgen. Meer bezoekers op de website en op sociale media, veel mensen die geïnteresseerd zijn in wat we doen. We zijn met de provincie mee geweest naar Californië voor een handelsmissie waterstof. Het is een prestigieuze titel, waar we flink van hebben genoten."Vanavond kun je live meekijken met de finale van de Drentse Onderneming van het Jaar. Dat kan hier, op rtvdrenthe.nl, via onze app, of op ons YouTube-kanaal