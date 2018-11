Zorgcentrum Zuidlaren onder toezicht vanwege brandgevaar

Bij controles in woonzorgcentrum Zuidlaarder Hout in Zuidlaren zijn meerdere misstanden inzake de veiligheid aan het licht gekomen.

De situatie bleek eerder zo nijpend dat de gemeente Tynaarlo en de Veiligheidsregio Drenthe hebben overwogen de 25 ouderen met dementie te evacueren. Dat meldt Dagblad van het Noorden Tijdens de controles bleken vluchtdeuren op slot te zitten en waren de sleutels zoek. Daarnaast was er onvoldoende personeel om het pand te kunnen ontruimen bij bijvoorbeeld een brand. Ook kwam aan het licht dat bedden breder zijn dan de deuren, waardoor vluchten voor de aan bed gekluisterde patiënten onmogelijk zou zijn. De Veiligheidsregio adviseerde daarop het pand te sluiten.Het pand is niet afgesloten omdat inmiddels maatregelen zijn genomen. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat na controles is gebleken dat meerdere zaken nu wel op orde zijn. De directie van het woonzorgcentrum heeft tot 15 januari de tijd om nog aanvullende maatregelen te nemen. Tot die tijd zijn er extra bedrijfshulpverleners in het pand, plus twee toezichthouders van de brandweer in de nachtelijke uren.De medewerkers zijn er niet gerust op. In Dagblad van het Noorden uiten ze anoniem hun zorgen. Volgens directeur Gerard Brouwer is er nu zeker geen gevaar meer voor cliënten en personeel. "Het lijkt nu wel of ons pand ieder moment af kan branden, maar dat slaat helemaal nergens op", zo stelt de directeur. Hij is ervan overtuigd dat het pand in januari weer helemaal in orde is.