Win een dagje sauna voor 2 personen! Win een dagje sauna

Ook even bijtanken in de sauna? Van 26 t/m 30 november maak je op Radio Drenthe vier keer per dag kans op een dagje sauna voor twee personen!





Hoe werkt het?

Van 26 t/m 30 november spelen wij van 6.00 – 18.00 het spel ‘Hoor jij het hete kooltje?’

Ieder radioprogramma hoor je een muziekfragment. Eén woord is vervangen door een sisgeluid van een heet kooltje.

Hoor jij dit ‘hete kooltje’ en weet jij welk woord is weggesist, bel dan met de studio: tel. 0592 - 331188

Noem jij in de uitzending als eerste het juiste woord? Dan ben je de winnaar.

De winnaar ontvangt twee saunabonnen t.w.v. EUR 27,50 per stuk.

De bonnen zijn exclusief te besteden bij een sauna in Zuidwolde en niet inwisselbaar voor geld.

Luister altijd en overal naar Radio Drenthe via de RTV Drenthe app.



Voorwaarden voor deelname:

Als je mee doet ga je akkoord met onze spelvoorwaarden .