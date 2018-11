Eten uit de natuur: herfstsoep met paddenstoelen

Ingrediënten

1 eetlepel ghee of roomboter

1 ui

2 uien

1 teen knoflook

½ prei

¼ pompoen

1 vers eekhoorntjesbrood (of 1 bakje oesterzwammen)

50 gram gedroogd eekhoorntjesbrood

1 handje harig knopkruid

1 liter bouillon

peper naar smaak .Bereiding



Pel en snipper de ui. Snijd de knoflook in kleine stukjes, de prei in ringen. Maar het eekhoorntjesbrood schoon en snijd het in blokjes.



Snijd de lelijke plekjes van de pompoen, verwijder de pitten en snijd het in blokjes. Je hoeft de pompoen niet te schillen.



Wel het gedroogde eekhoorntjesbrood in een beetje warm water.



Fruit de ui in de ghee of roomboter. Bak de paddenstoelen, prei, knoflook en pompoen even mee.



Voeg dan de bouillon, het gewelde eekhoorntjesbrood (met het water), het knopkruid en peper toe.



Breng aan de kook en laat nog 10 tot 15 minuten zachtjes pruttelen tot de pompoen gaar is.