Sprookjesprinses zijn is droombaan voor Lisa de Graaf

De 18-jarige Lisa de Graaf uit Assen is hard op weg om professioneel sprookjesprinses te worden. Al drie jaar heeft ze een eigen bedrijf waarmee ze evenementen en kinderfeestjes opleukt met een prinses of ander sprookjeskarakter.

"Het begon als een hobby maar uiteindelijk wordt die kleding en die mooie pruiken best wel duur. Toen ben ik gaan kijken hoe ik hier op een leuke manier geld mee kan verdienen. En op dezelfde manier kinderen blij kan maken", zegt een glunderende Lisa de Graaf.Als ze wil kan De Graaf bijna elk weekend wel ergens opdraven in een prinsessenjurk. Zeker in de maand december wordt ze veel geboekt. “Het leukste vind ik om echt een show te geven. We zijn dan ook met meerdere karakters. Het wordt dan een soort korte theatervoorstelling, die ik ook zelf heb bedacht.”De Graaf is een groot Disney-fan, maar op de website van haar bedrijf Magical Party zul je die naam nergens zien staan. De Graaf gebruikt alleen namen uit het publieke domein en namen van sprookjesfiguren die al heel lang bestaan. Het zijn veelal karakters uit de sprookjes van de gebroeders Grimm. De namen bestonden al voor dat Disney ze populair maakte. “Als ik dat niet doe heb ik echt een probleem. Disney begint zo een juridische procedure en dan kan ik wel opdoeken”, aldus De Graaf.Twee weken geleden deed De Graaf een poging om toch binnen te komen bij Disney. In New York deed ze auditie voor een Disneypark in Hong Kong. “De auditie ging helaas hopeloos de mist in. Door de zenuwen lukte het zingen totaal niet.” Om toch een goed gevoel over te houden aan de trip ging ze vervolgens in het kostuum van prinses Anna, haar meest geliefde karakter, de straat op in het centrum van New York. “Iedereen vond het geweldig. Mensen wilden met me op de foto of wilde een knuffel. Bij een chocoladewinkel kreeg ik zelfs een reep van een kilo gratis mee.”Lisa de Graaf was zes jaar geleden al eens te zien bij RTV Drenthe in het programma ‘Jonge Honden’. Ze werd gevolgd omdat ze een eigen internetkanaal had waarop ze reportages maakte. Haar droom was toen om presentatrice te worden, maar langzamerhand is ze steeds meer de kant van de prinsessen op gegaan.“Het geeft gewoon een kick om kindjes zo blij te zien worden en precies hetzelfde aan hebben als jij. Dat ze je willen knuffelen. dat ze je handtekening willen of lieve vragen stellen. Dan smelt mijn hart gewoon."De volgende stap in de prinsessencarrière van Lisa de Graaf is het opzetten van een prinsessenschool. Binnenkort wil ze daar mee beginnen. “Ik kan de kinderen dan leren hoe ze moeten lachen en bewegen. Bijvoorbeeld elegant leren buigen. Dat soort dingen allemaal. Ik denk dat het heel leuk wordt”, aldus De Graaf.